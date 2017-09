OUeC afirma que la modificación del IBI suprime acuerdos para bonificar a familias vulnerables

El portavoz de Ourense en Común en el Concello denunció ayer que las enmiendas que su grupo había presentado hace un año a la ordenanza del IBI, que ya habían sido informadas por los servicios técnicos, aceptadas por el equipo de gobierno, e incorporadas a la nueva ordenanza a finales de julio, "desaparecieron" en el documento más reciente. Acusa al Partido Popular en el gobierno de "vulnerar los acuerdos conseguidos tras seis meses de trabajo de la comisión sobre la reforma fiscal". Acuerdos que ahora no incluirá la ordenanza indica, como las bonificaciones a viviendas de protección oficial, fomentar actividades económicas de interés o el uso de energías renovables, "pues le da lo mismo la familia de Amancio Ortega que las familias que tienen problemas para llegar el fin de mes", indica

El portavoz de OUeC cree que " Jesús Vázquez "está buscando un tonto útil " que presente enmiendas para bloquear la ordenanza, pues la rebaja prevista del IBI en colaboración con DO supondrá 6,5 millones menos de ingresos para las arcas municipales, asegura.

Por su parte la edil de Hacienda Ana Morenza dice que "OUeC no solo reconoció en comisión que no se había leído la modificación de la ordenanza sino "que me deja perpleja al pedir que se incluyan sus propuesta cuando fueron ellos los que dijeron que las negociaciones estaban rotas. Son como el perro del hortelano que ni come ni deja comer".