Un corpo "dividido en dous para sempre"

Antes de ocupar a cadeira que deixou vacante, Chus Pato lembrou con afecto ao ourensán Xosé Fernández Ferreiro: "A el úneme a ribeira do Miño, terra do meu pai", dixo a escritora, que recordou xunto a el os demais académicos que o precederan neste posto, Francisco Fernández del Riego, Florentino López Cuevillas e Uxío Carré Aldao. Tamén recordou a Xesús Ferro Couselo, do que foi alumna no IES Oterno Pedrayo. Nunha mañá dos seus tempos de estudante, o académico encubriuna ante a policía franquista insistindo en que estaba na súa aula, cando na realidade colaborara na distribución de panfletos da UPG no adro do edificio. "Isto, alén de solidariedade, é ensinar Filosofía", agradeceu.

"A entrada na RAG dividirá o meu corpo en dous para sempre, o da académica e o da persoa que son", confesou. Rematou dando lectura a un poema de Francisco Cortegoso (1985-2016), un dos membros da nova xeración de poetas da que se sente máis parte que da súa xeración biolóxica.