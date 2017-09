Arrestadas tres personas acusadas de favorecer la inmigración ilegal

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a un hombre y dos mujeres como presuntos autores de un delito de falsedad documental y favorecimiento a la inmigración ilegal. Los detenidos son un hombre de 52 años natural de Ourense, una mujer de 45, natural de la República Dominicana y otra joven de 21 años también dominicana, que ya han sido puestos en libertad tras prestar declaración.

Los hechos comenzaron el 24 de marzo del 2017, fecha en la que se detecta que una ciudadana española de origen dominicano presenta una carta de invitación para una ciudadana panameña que quería venir a España a visitarla. Las autoridades se dieron cuenta de que no era la primera vez que lo intentaban y que la mujer cuenta en su expediente con un amplio historial de reagrupación familiar de otros hijos menores de 21 años, así como evidencias de actuación fraudulenta de las personas relacionadas para el trámite de la cartas de invitación de los miembros reagrupados en España.

La investigación llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Orense concluyó que la ciudadana española procedió a tramitar una carta de invitación para que la mujer panameña viniese a España como turista, con la intención de que se quedase a residir en su domicilio durante su estancia, ya que anteriormente la ciudadana panameña había sido rechazada en la frontera por carecer de documentación que justificara el motivo de su estancia en territorio español.

Ambas mujeres eran conocedoras de que no residiría en el domicilio acordado y que no regresaría a su país de origen, hechos evidenciados tras el análisis de la documentación, las vigilancias realizadas, el empadronamiento y por el claro hecho de haber realizado un viaje y estar residiendo en Francia, hecho que de ser consignado en la carta de invitación no sería concedida.

Que así mismo, queda en evidencia la premeditación de la unidad delictiva orquestada por estas dos personas además de la madre y padrastro de la invitada, resultando significativo del ánimo fraudulento el hecho de que la documentación expedida en la República Dominicana se encuentra debidamente apostillada por Autoridades Dominicanas a los efectos de que pueda surtir efectos legales en España.