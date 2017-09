Absuelven por falta de pruebas al acusado de un robo con un cúter en O Vinteún

El juez ha absuelto a un hombre acusado de un delito de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso al "no poder acreditarse plenamente" que hubiese sido él, el responsable de los hechos.

Estos sucedieron en agosto de 2015 cuando la víctima caminaba por la calle Guizamonde de la capital, situada en el barrio de O Vinteún, portando una riñonera, cuando se le acercó un varón que pretendía arrebatársela. Forcejearon y entonces el agresor sacó un cúter con el que la amenazó diciéndole: "Si no me das la riñonera, sácoche as tripas con esto".

Después y con la misma herramienta cortó la correa, llevándose la riñonera con todo lo que esta portaba, un total de 163 euros.