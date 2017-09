AV Son pide que la hostelería carballiñesa "se moje" en la próxima comisión de fiestas

Desde AV-Son Bernardo García pide que para los próximos años las fiestas patronales de O Carballiño tengan una comisión de fiestas que no esté solo constituida por dos personas sin representación ciudadana y dos ediles, de Cultura y Turismo, sino también por otros, como un representante de la hostelería. Pero además, critica que siendo éste sector el que menos aporta económicamente a las fiestas sea quien decida dónde se deben poner las orquestas o atracciones.

García apunta que la comisión de fiestas debe ser más representativa, y que los hosteleros "aporten ideas y asuman responsabilidad", y no estén solo induciendo "por detrás" a que se traigan buenas orquestas, y ya que advierte que las fiestas, incluidas la del Pulpo, están dejando "déficits importantes".

También pide planificarlas con más antelación, y no llevar los fuegos al parque porque a última hora aparece una montaña rusa. Pide no llevar más actividades nocivas y agresivas para allí, que ya llega con la Festa do Pulpo. Reclama una ordenanza que limite su uso.

Indica que O Carballiño tiene que adaptarse de espacios para actividades festivas, buscar o comprar una finca, y no estar trasladando todos los años las atracciones de unas calles a otras, molestando a los vecinos, y que debe haber una comisión con personal suficiente que lleve el cobro directo de las atracciones y no recurrir a una subcontrata.