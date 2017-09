La Xunta ya tiene asignada una familia de acogida para el bebé abandonado en la basura

El bebé hallado el domingo por la tarde en un contenedor de la calle Bibei de Ourense evoluciona favorablemente en la sala de neonatos del CHUO pero no recibirá el alta hospitalaria hasta que recupere peso. En cuanto esto ocurra, una familia de acogida que ya ha sido asignada le estará esperando para integrarlo en un hogar mientras la Xunta tome una decisión respecto a una posible adopción. El conselleiro de Política Social, Manuel Rey, confiró ayer que ya existe una familia preparada para recibir al menor.

Por su parte, la Policía Nacional ha dado a esta investigación la condición de prioritaria pero no está siendo fácil porque la colaboración ciudadana es importante y hasta el momento no se han encontrado testigos que hubiesen observado algo extraño en la zona de contenedores, barajando tanto la posibilidad de que la persona que arrojó el bebé acudiese a pie o en coche. También se buscarán las cámaras de seguridad más próximas al lugar para analizar qué ocurrió las horas previas al hallazgo del menor, ya que en la calle Bibei no existe ningún dispositivo. Todas las líneas están abiertas y se ha ampliado la investigación a la provincia, incluyendo centros sanitarios a los que pudiese haber acudido la madre por alguna indisposición posparto. Al mismo tiempo, agentes de la UDEV siguen recorriendo el barrio y su entorno buscando pistas.