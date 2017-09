El OUFF ofrece en su inauguración el preestreno de "Trinta lumes"

El Festival de Cine Internacional de Ourense contará en esta edición con las creaciones de más de una docena de representantes gallegos, a lo largo de su programación, tanto en las secciones paralelas como en las galas de apertura y clausura.

"Trinta lunes, el esperado proyecto de Diana Toucedo rodado en O Courel, será el filme escogido para la apertura de la vigésima segunda edición del festival. En este largometraje, la cineasta sumirá al espectador en "un viaje a un mundo que poco a poco desaparece, visto desde la perspectiva de tres chicas que lo habitan". Toucedo, que actualmente reside en Barcelona, es conocida por sus trabajos como editora de largometrajes como "La noche que no acaba" del director Isaki Lacuesta, la animación de "Chico y Rita" de Fernando Trueba y "El quinto evangelio de Gastar Hauser" de Alberto Gracía. Diana debutó en el largometraje en el año 2010, con "En todas as mans", documental que aborda la problemática de los montes comunales. En "Trinta lunes", la directora vuelve sobre la materia (el cine) y la tierra (Galicia), ya como una de las voces más estimulantes del Novo Cinema Galego.

El OUFF mantiene la tradición de cerrar el festival con un filme que tenga una estrecha relación con Ourense. En esta ocasión escoge una copia restaurada de "La ley de la frontera" (1995, Adolfo Aristarain). El largometraje, que fue rodado entre el Parque Nacional de Peneda-Gerês (Portugal) y en las cuatro provincias gallegas, está protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón, Pere Ponce, Achero Mañas y Federico Luppi. En el filme se narra la historia de Joao y Xan, dos niños procedentes de familias muy diferentes que nacen en la frontera gallego-portuguesa. Veintitantos años después, los dos chicos huyen de sus respectivos destinos y se reencuentran en la frontera, donde se cruzan con un periodista y un legendario bandido. El público ourensano podrá disfrutar de este filme, gracias al Plan Recuperar, puesto en marcha por Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y GOTIKA, que acomete la digitalización de filmes para restaurarlos en formato digital, respetando la concepción original de sus creadores.

En las diferentes secciones paralelas de esta edición del Festival de Cine Internacional de Ourense, el público podrá ver los largometrajes "Pessoa/Lisboa", de Alberto Ruiz de Samaniego y José Manuel Mouriño; "Una vez fuimos salvajes", de Carmen Bellas; "Sísifo Confuso. Traballos e días de Francisco Leiro", de Aser Álvarez; "Entre la ola y la roca", de Manuel Lógar; asistir al estreno de la gallega "Dhogs", de Andrés Goteira, y ver por primera vez "Post truth times. We the media", de Héctor Carré, trabajo que aborda la crisis de la prensa en papel y la posverdad. Este filme, que cuenta con diferentes personalidades como Noam Chomsky, Iñaki Gabilondo, María Cedrón y Amy Goodman, entre sus protagonistas, tuvo un pase como "work in progress" en la pasada edición del festival.

En el campo del cortometraje, el OUFF acogerá el debut como directora de Sara Casasnovas con "Escarabana" y el estreno de "M. (Manuel Moldes Pontevedra Suite, 1983-1987)", de Ángel Santos. También se proyectará "Rapa das bestas", de Jaione Camborda; "Nueva Galicia", de Iván Nespereira; "Europa", de Hugo Amoedo, y fragmentos del proyecto documental sobre el laboratorio de restauración "L'immagine ritrovata" (Cineteca de Bolonia), de José Manuel Mouriño.