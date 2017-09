La oposición fuerza al gobierno local a dividir en bloques 420.000 euros en subvenciones para poder fiscalizarlas

Los portavoces de PP, DO, PSOE y OUeC con el alcalde, la edil de Hacienda y el secretario municipal ayer. // Iñaki Osorio

Los grupos municipales de la oposición aprobarán la modificación de crédito que necesita el gobierno local para poder repartir los más de 420.000 euros en ayudas a colectivos sociales, culturales o sanitarios de la ciudad, algunos urgentes como el que se destina al comedor social de Cáritas, pero solo apoyarán el pago de estas subvenciones, congeladas desde hace meses, si las ayudas se diseccionan en cinco áreas o paquetes distintos: social, comercial, cultural, educativo o vecinal.

¿Qué pretende con esa disección por temas la oposición? Muy fácil, evitar que al ir toda la modificación en un solo bloque, su voto negativo a determinados colectivos que consideran que no se merecen esas ayudas por no haber justificado trabajo el pasado año, no se queden sin ayudas durante meses aquellos otros colectivos que sí hacen una importante labor de tipo sanitario, social, educativo o vecinal. Algunas con carencias económicas urgentes.

Así se acordó ayer en la junta de portavoces del Concello de Ourense, en la que junto con los portavoces de los distintos grupos, participaron el alcalde, Jesús Vázquez, la edil de Hacienda y el secretario municipal.

Ámbito de ayuda

En el ámbito social, las subvenciones que están pendientes de pago deberían ir destinadas al comedor social de Cáritas, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, el Banco de Alimentos, la Asociación de Colonias de Gatos, la Asociación de Propietarios de Mascotas, ATOX, Proyecto Hombre, Comité Cidadán Antisida o el Campamento Urbano de la Asociación Juvenil Amencer,entre otros, así como ayudas para el mantenimiento de la perrera de Progape.

También se otorgarán, si así lo decide el pleno municipal, ayudas en materia educativa, cultural y vecinal, que cada año se destinan a Federación de ANPA Públicas; Liceo, Ateneo y Cine Clube Padre Feijóo. En este apartado, también se incluyen ayudas para la Federación de Asociaciones de Vecinos Limiar o para la Agrupación Vecinal Miño.

Otros de los apartados son las ayudas destinadas a los diferentes colectivos comerciales, como son las áreas comerciales abiertas de la ciudad, Federación de Comercio o a colectivos como los artesanos, con aportaciones para sus citas feriales.

Desde el grupo socialista, la edil Juana Ageitos, que acudió en nombre del portavoz, señaló que "lo que más nos preocupa es sacar adelante unas modificaciones de crédito que puedan ayudar a asociaciones que están trabajando con colectivos necesitados y que ayudan también y apoyan el trabajo del concello, así que estamos de acuerdo".

Por su parte, el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, señaló que "se ha cumplido lo que pedimos cuando dijimos que no se puede votar esto en un solo lote, pues no hay libertad de elección". Le parece que "ahora el voto se hará de forma coherente; se trata de que los proyecto salgan adelante con una mayoría y con diligencia, pues las personas que tienen que recibir este dinero están esperando y son temas humanitarios". Van a pedir que la Asociación de Discapacitados de Ourense (ADO), que quedó fuera, se incluya en la lista de las asociaciones a subvencionar. Luego, en el pleno, "decidiremos a qué daremos nuestro apoyo".

Por su parte, Martiño Xosé Vázquez, portavoz de Ourense en Común, ratificó el acierto de escuchar la petición de la oposición de subdividir las ayudas en los apartados de entidades sociales y salud pública, cultura y bienes comunes, desarrollo local y comercio, asociacionismo y sustentabilidad y bienestar animal.

"Lo consideramos muy acertado, pues en ningún momento debe compararse la labor que hace el comedor social por ejemplo, con otras entidades que, haciendo un trabajo muy meritoria no tiene igual grado de prioridad en el pago de las subvenciones".

La Xunta de portavoces acordó dar un plazo hasta el viernes para que la oposición estudie la lista de subvenciones y la documentación aportada. Una documentación que OUeC ve "aún deficitaria, pues además del convenio deberá incluir un informe de la actividad que ha hecho al remate del año cada entidad que ha recibido esa subvención", indicó ayer Martiño Xosé Vázquez.