Oímbra ofrece visitas guiadas gratuitas por todo su variado patrimonio con un arqueólogo

El Concello de Oímbra está organizando un programa de visitas guiadas gratuitas por su territorio bajo el lema "Coñecendo o noso patrimonio", para mostrar a los visitantes los lugares de mayor interés del municipio tanto a nivel patrimonial, histórico y paisajístico.

El Pazo Provincial de Ourense acogió ayer la presentación de esta actividad, de la que el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, dice se trata "de una iniciativa ambiciosa a nivel cultural a través de la cual los visitantes podrán conocer Oímbra", y felicitó a la alcaldesa, Ana Villarino, "por llevar a cabo actividades que contribuyan a poner en valor nuestro patrimonio".

Por su parte Villarino explicó que se trata de un proyecto de tres visitas guiadas que pretende "dar a conocerlo, en primer lugar a nuestros vecinos", pero además a los de otras villas. Dice que el Concello está trabajando en estos últimos meses "en buscar nuestros orígenes, a través de diferentes iniciativas, en las que incluimos Coñecendo o noso patrimonio".

La salida de las visitas será a las 10.00 horas desde el Concello. La primera este domingo, y dará a conocer la Adega As barrocas, el "lagar" de Xan Preto, el cruceiro de San Cibrao del siglo XVIII, y el "lagar" dos Mouros. La siguiente visita será el 1 de octubre, para mostrar la "mámoa do Penedo Furado" y el Castillo Medieval de Lobarzán. La última será el 8 de octubre, al área romana de la Capela do Espiño y al Castro do Muro do Búbal. Tódas las visitas irán acompañados por un arqueólogo que ofrecerá explicaciones.