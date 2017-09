El "Live for Madness Metal Fest" se celebra el sábado en el Campo de la Feira

Después de la brillante trayectoria recorrida en las seis primeras ediciones que le ha llevado a ser finalista, por segundo año consecutivo, en dos categorías de los Iberian Festival Awards, el festival metal por excelencia de la provincia de Ourense vuelve con más fuerza que nunca. Considerado como un evento totalmente consolidado y un referente en la escena nacional, la séptima edición del Live for Madness Metal Fest se realizará el sábado 23, en el Campo de la Feria de Ourense. Contará con las actuaciones de seis de las mejores bandas españolas del momento: Crisix, Morphium, In Mute, Somas Cure, Scent of Death y Tálesien. Las puertas se abrirán a las 18.30 horas y las actuaciones comenzarán a las 19.30. El recinto es un espacio polivalente moderno, con zona cubierta y áreas semiabiertas que ofrece importantes prestaciones: área de descanso con mesas y bancos, barra de bar, venta de comida y puestos de venta con material oficial de las bandas.