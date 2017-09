C's exige ayuda urgente para la comarca de Viana do Bolo

Desde Ciudadanos piden ayuda urgente para la comarca de Viana do Bolo ante la situación de escasez tras la sequía que padecen en esta zona. Según su portavoz, Alberto Rodríguez, "ante la situación de baja producción de forraje, miel y castañas, los ingresos de las familias se ven muy mermados, y no son suficientes para sufragar los gastos del alimento del ganado, ni para el mantenimiento de las explotaciones y mucho menos para el pago de los seguros agrarios". Asegura que "más de 500 familias actualmente malviven como consecuencia de la sequía en una Comarca que vive fundamentalmente del sector primario".

Falta de apuesta política

Para Ciudadanos lo que está sucediendo en Viana do Bolo es consecuencia de la falta de apuesta política tanto de la Xunta como de la Diputación de Ourense por el desarrollo del rural. Apunta que "no han invertido en modernización tecnológica de nuestro rural, ni dotado de medios suficientes para favorecer el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, ante una situación de sequía como la que vivimos, no existen depósitos de agua suficientes, y los pocos que hay están vacíos".

Ante esta situación, exige a la Consellería de Medio Rural que atienda las numerosas reclamaciones que los agricultores y ganaderos vienen realizando con insistencia este último mes. Y es que "sólo hay que darse una vuelta por la Comarca para conocer el estado en que se encuentra", destaca el portavoz de Cs Ourense.