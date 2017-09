El Cine Club inicia nueva temporada con comedia, cine español, 'thriller' y documental

El Cine Club Carballiño inicia el viernes una nueva temporada con la proyección de la película La noche del cazador, de Ch. Laughton, famoso actor que dirigió esta obra maestra en el año 1955, reconocida como una de las mejores películas de la historia del cine, a pesar de su fracaso inicial.

La comedia tendrá un papel importante, ya que de las 13 películas varias son comedias (Mañana empieza todo, Un minuto de gloria, o El otro lado de la esperanza). De cine español dos grandes "sorpresas" del año, Verano 1993, que compite al Oscar a la mejor película extranjera, y Julia ist. Además, la película iraní El viajante, ganadora del Oscar este año, el thriller Comanchería, Doña Clara, película brasileña. El documental I am not your negro, y una película de animación para niños y adultos, La tortuga roja (a las 18.00 horas).

Los horarios serán a las 20.00 en versión doblada al castellano y a las 22.30 en versión original subtitulada.