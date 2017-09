El festival Live for Madness, traerá a Ourense el próximo día 23 la mejor música metal

Bandas de referencia como Crisix, MorphiuM, In Mute, Somas Cure, Scent Of Death y Tálesien,darán vida al cartel de la Live For Madness que se celebra el día 23 de septiembre a partir de las 19.30 horas en el Campo da Feria. Ayer en la presentación del festival participaron la edil de Cultura Belén Iglesias, Iván Nieto director del Festival y Cecilio Santalices del Banco de Alimentos pues los asistentes entregarán alimentos s para esta oenegué y los que lleven más de un kilo tendrán una caña gratis.