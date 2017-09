"Mi familia empezó con el bar Orellas en los años 50 en los sótanos del Teatro Principal"

Oreja a oreja, y sin necesidad por pasar por los ruedos de la tauromaquia, la familia Iglesias ha triunfado en la "plaza" hostelera de Ourense. ¿Cómo?, pues con un clásico, el bar Orellas .

Es la segunda generación en este caso de un negocio de hostelería, el sector que tiene más cierres en los últimos años. "El secreto del éxito tal vez sea el buen material, la dedicación y atender bien a los clientes y además echarle horas, pues una cosa es el horario de apertura al público y otra las horas reales que lleva dentro preparándolo todo". No sabe si habrá una tercera generación al frente. "De momento mis hijos me echan una mano, pero no lo tienen claro; todo dependerá de cómo se les pongan las cosas en el futuro".