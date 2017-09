Fuegos artificiales y feirón en el día grande de festejos de O Carballiño

O Carballiño celebra este sábado su día grande de festejos patronales con la tirada de fuegos artificiales y el feirón, una de las fiestas más importantes de todo el año en la localidad de la comarca de O Ribeiro.

El ambiente musical de la jornada lo pondrán desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la madrugada cuatro corales (Orfeón do Carballiño, Casablanca de Vigo, Coro de Cámara do Club Artístico y Coral Polifónica Ecos do Avia), la banda A Lira de Ribadavia, un grupo de gaitas, la charanga Doctor Anchoa, el Grupo Claxxon y Le suite band: un homenaje a la música de los años 80.

Será a las 00 horas cuando se produzca el espectáculo pirotécnico: una gran tirada de fuegos en la explanada de la entrada del parque municipal teñirá de colores el cielo de O Carballiño para dar por finalizado el día más importante de sus fiestas patronales.