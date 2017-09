La Diputación dedica 250.000 euros a servicios sociales e infraestructuras

La junta de gobierno de la Diputación aprobó una partida de 249.679 euros para ayudas destinadas a entidades y concellos de la provincia, para servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente y cultura.

La junta de gobierno ha dado luz verde a una ayuda para la Fundación Juana de Vega, por importe de 8.000 euros, para la organización del seminario internacional "As idades da auga, as augas constructoras de paisaxes" (workshop internacional The water ages: waters constructing landscapes), que tiene por objetivo "la divulgación del territorio y los recursos del lugar, incorporando el termalismo y el paisaje como objetos de investigación y formular propuestas que sirvan como base para la gestión y ordenación territorial", explicó la diputada de Transparencia y Gobierno Abierto, Montserrat Lama.

Aprobó una partida de 15.656 euros para gastos de funcionamiento de la Fundación para la Protección de Discapacitados Psíquicos Terra de Celanova. Destina 5.000 euros a la Asociación de Vecinos de Presqueira-Baños de Molgas, para el arreglo del velatorio. Habilita una partida de 76.000 euros para obras de mejora de infraestructuras y servicios, en el Concello de Gomesende. Para el Concello de Trasmiras, aprobó 23.000 euros, destinados a actividades culturales, a realizar en el Entroido, Letras Galegas, San Juan, fiestas patronales y diversos talleres.

La junta de gobierno aprobó cinco ayudas para el Concello de Avión. La primera corresponde a servicios sociales, para el Centro de Día, el "Xantar sobre Rodas" y la vivienda comunitaria. Dedica 7.350 euros a la mejora de los núcleos rurales del municipio; 8.365, a la mejora y eficiencia energética de la iluminación pública de Amiudal; 11.368 a la mejora de caminos municipales y acceso a explotaciones agrarias; y 14.940 para la reforma de la sala de calderas de biomasa en la piscina municipal.

También aprobó dos modificaciones del Plan Provincial de Cooperación con las Obra y Servicios Municipales y de la Red Viaria Provincial del ejercicio 2017. La primera pertenece al municipio de Lobios, que incorpora al plan provincial la obra "Acondicionamiento de jardines municipales", con un presupuesto de 55.000 euros, en sustitución de la obra "Acondicionamiento de la plaza de Barreal, jardines municipales". La segunda modificación afecta al municipio de Vilamarín.