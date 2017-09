"El viaje a Madrid se acortará media hora el próximo año"

El presidente de la Comisión de Fomento asegura que en España "no se puede desarrollar una actuación ferroviaria, prescindiendo de lo que dicen las normas de accesibilidad, porque son de obligado cumplimiento". Por lo tanto, califica de "sorprendente que se intenten introducir estas dudas, cuando no se ha movido una sola piedra".

Celso Delgado contempla como algo positivo, que se puedan hacer aportaciones, sugerencias, recomendaciones y peticiones, pero insiste en que "no tiene sentido sembrar dudas", sobre que el AVE no pueda pasar al resto de Galicia o que se incumpla la legislación en materia de accesibilidad. "¿En qué cabeza cabe que se puedan sostener tales pretensiones?", pregunta. Y agrega: "Si la alta velocidad a Galicia es la misma que sirve a Castilla León, que sirve a Zamora, que va a servir a Ourense y que va a servir al eje costero de Galicia, donde se concentra la mayor parte de la población. ¿Cómo se puede plantear que los trenes de alta velocidad que lleguen a Ourense, no van a tener continuidad hacia Coruña y Pontevedra-Vigo? Justamente, todo lo que estamos haciendo, es para cumplir esa finalidad".

El diputado destaca que el Gobierno está trabajando para que el AVE llegue el próximo año a Pedralba de la Pradería, en las cercanías de Puebla de Sanabria, por lo que "se acortará el tiempo de viaje entre Ourense y Madrid media hora". En la actualidad es de 4 horas con 28 minutos, por lo que "pasará a ser de cuatro horas".

Delgado apunta a mayores que se han iniciado las actuaciones "para empezar a trabajar en la estación de Ourense, para liberar espacios para que se pueda avanzar en la construcción del parking y en la estación de autobuses que hará la Xunta de Galicia".