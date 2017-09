El PSOE denuncia que Castrelo de Miño perdió tres subvenciones

La portavoz del PSOE, Catalina González, denuncia que en el BOP se hace pública la pérdida de Subvenciones por parte del Concello de Castrelo de Miño "por mala gestión desde la alcaldía" que preside Xurxo Rodríguez Méndez. Apunta que por no presentar correctamente la documentación no será posible recibir ayuda para tres actividades diferentes, como son Ribeiro Blues Wini Festival, Festa da Anguía, ni la solicitada para la Escola de Artes Escénicas.

Explica la edil que ello se debe a no presentar la documentación valorable (certificado de los ingresos municipales del último ejercicio liquidado, memoria descriptiva, Presupuestos detallado de ingresos y gastos) o no hacerlo correctamente, según consta en la resolución publicada en el BOP el día 13.

Lamenta que los vecinos salgan perjudicados por la "falta de diligencia del alcalde que no fue capaz de tramitar correctamente estas ayudas que sí van recibir otros muchos concellos". Dice que el Concello tiene una política de gasto desmedido y los vecinos sufren un aumento desmedido de los impuestos, tasas y contribución, y que "así se demostró por los organismos oficiales que hace poco hicieron un informe en el que el Concello de Castrelo de Miño se clasificaba entre los peores de Galicia, y con un déficit excesivo ,quedando obligado a hacer un plan que va a limitar la capacidad de inversión municipal".

Por su parte, Méndez aclara que no se pudo presentar el certificado de ingresos destinado a cultura, del último ejercicio, porque en ese momento no se contaba con la secretaria-interventora que estaba de baja, y "nosotros manifestamos nuestro desacuerdo por no haber un periodo de subsanación para poder entregarlo", como sí hay en otras ayudas. Observa que hubo más concellos afectados, liderados por PP, PSOE y BNG.