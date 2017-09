El Concello aporta 333.435 euros para mejorar las infraestructuras viarias de Reza

La localidad de Reza mejorará sus infraestructuras viarias con el plan de inversiones del Concello de Ourense. La junta de gobierno local aprobó ayer el expediente para contratar mediante procedimiento abierto las obras de acondicionamiento de viales en la rúa Casagrande, Camiño da Mirta y rúa da Fonte. Cuentan con un presupuesto de licitación de 321.577 euros, más 11.858 euros que supuso la redacción del proyecto -suma un total de 333.435 euros-, que permitirán dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de esta parroquia rural de Ourense.

Los viales ocupan una superficie total de 8.672 metros cuadrados, y entroncan con la carretera de Reza OU-402. Son viales de cercanía, con anchos reducidos, trazados serpenteantes y pendientes naturales. Su uso es mixto, conviviendo peatones y vehículos. Dado que su estado actual es deficitario, se va a redefinir la capa de acabado, proyectándose una única solución general con el pavimento de hormigón, con una banda central y dos laterales. Las juntas se cerrarán con madera y acero. Contará con un tratamiento singularizado de pizarra y granito parte del pavimento, mientras que en la zona central llevará adoquinado de piedra.

La junta de gobierno aprobó ayer en una sesión ordinaria 23 asuntos, aportados por las diferentes concejalías y departamentos municipales. Entre ellos, figura la convocatoria de ayudas para financiar los honorarios profesionales derivados de la realización de informes de Inspección Técnica de Edificios, obligatorios para los inmuebles de más de 50 años de antigüedad.

La convocatoria está dotada con 25.000 euros para 2017, el mismo importe que en anualidades anteriores. Con estas ayudas, el Concello quiere contribuir a mejorar el estado de conservación de las edificaciones, ayudando a los propietarios a afrontar los costes económicos que supone la realización de los preceptivos informes.

La junta de gobierno local acordó incoar 9 expedientes sancionadores por la colocación de material sin autorización en una obra del Parque de San Lázaro, e imponer dos multas de 300 y 150 euros, respectivamente, por la colocación ilegal de cartelería en fachadas y mobiliario urbano.

En Patrimonio, desestimó la reclamación de responsabilidad de una comunidad de vecinos por filtraciones de agua en unos garajes.

También aprobó el plan de trabajo presentado por Onet Seralia, adjudicataria del contrato del servicio de limpieza de dependencias municipales.

Aprobó la liquidación de la tasa del canon de control de vertidos del año 2016, reconociendo a favor de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil la cantidad de 827.124 euros.

A propuesta de Participación Ciudadana, la junta de gobierno aprobó el compromiso de gasto para los arrendamientos de los locales de la AAVV de O Peliquín y Barbaña (4.210 y (9.873 euros anuales, respectivamente, en los próximos cinco años).

La junta de gobierno también aprobó la propuesta de la Concejalía de Educación sobre las bases y la convocatoria de subvenciones para financiar actividades y proyectos pedagógicos en el campo de los colectivos educativos del Concello de Ourense para el curso escolar 2017/18. Esta convocatoria está dotada con 17.000 euros, la misma cantidad que el año anterior.

La junta de gobierno tuvo conocimiento de cinco sentencias que afectan a la administración local. Una de ellas, desestima un recurso interpuesto por un particular, que reclamaba una indemnización al Concello por no ser contratado como agente de empleo local. La interesada participaba en un proceso selectivo que no llegó a completarse. El juez atendió el argumento realizado por el Concello, en el sentido de que "una expectativa de trabajo no genera derecho".

La segunda sentencia estima una demanda interpuesta contra las bases y convocatoria urgente para la selección de un médico interino para la Unidad Asistencial de Drogodependencia (UCA). Pese a que las bases estaban correctas, el juez cuestiona que no formase parte del tribunal evaluador un médico con la misma categoría laboral del puesto ofertado. Los integrantes del tribunal eran licenciados en Derecho, contando con un médico psiquiatra como asesor. Como el tribunal no dicta que el Concello infringiese normativa alguna, la corporación local recurrirá la sentencia. Un juez estimó un recurso presentado, contra una multa de 200 euros, por aparcar en la rúa Florentino Cuevillas. El conductor alegó tener tarjeta especial para personas con discapacidad, que le permite aparcar durante un período de quince minutos. El juez estimó el recurso, por lo que el Concello de Ourense deberá devolverle el importe de la multa.