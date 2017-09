Gonzalo Pérez Jácome: "Por aquí no pasó el huracán Irma si se caen los árboles es por negligencia en su cuidado"

El grupo municipal de DO ya anunció hace unas semanas que va a defender una moción al próximo pleno municipal, pidiendo actuaciones urgentes sobre el estado de las especies arbóreas de la ciudad.

Pero considera que parte de lo que está ocurriendo, tiene que ver con la negligencia, pues los tres parques en los que se produjeron los desplomes eran hasta la nueva concesión del servicio, de gestión municipal. Añade Pérez Jácome que "por aquí no pasó el huracán Irma, así que estas dos ramas totalmente podridas, con hongos no tratados caen por negligencia del servicio, pues este parque está en la zona que gestiona directamente el Concello, no la concesionaria de jardines".

Añade que "ayer ya se ha esquivado una desgracia de milagro, como ya se esquivó el 21 de agosto cuando de nuevo DO advirtió de la caída de otro árbol en la plaza de San Marcial al llevar una moción al pleno en febrero 2017 advirtiendo del estado arbóreo, y ahora el 6 de octubre volveremos a llevar otra".