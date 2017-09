Fue noticia por ser trasladada en una incubadora sujeta con esparadrapos

La de Victoria es una historia con final feliz. Crece sana junto a sus hermanos Valentín y Nicolás y no tiene secuelas de la cardiopatía con la que nació. Con apenas dos semanas tuvo que ser trasladada a A Coruña para cerrarle mediante cirugía el ductus arterioso y fue su viaje de regreso a Vigo el 25 de septiembre de 2012 el que se convirtió en noticia nacional. El conductor de la ambulancia de guardia amenazó con no realizar el servicio porque "no se contaba con instrumentos de sujeción y anclaje homologados".

La incubadora de la niña se ancló a la camilla de adultos con esparadrapos y la CIG denunció la situación un mes después cuando la pequeña ya se había recuperado de la intervención. El conductor interpuso denuncia y alertó a la Guardia Civil de Tráfico y al 061 y llegó a solicitarse la intervención de la Fiscalía de Menores por el "riesgo para la integridad física del neonato". Era el complejo coruñés el que entonces carecía de incubadoras adaptadas, pero la madre de Victoria recuerda con satisfacción que "a las pocas semanas ya estaban otras nuevas disponibles. Una pequeña victoria", recuerda.