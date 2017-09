El edil tiende la mano al diálogo con Pérez Jácome

El concejal de Urbanismo, José Cudeiro, permanece a la espera de que la Xunta emita el informe medioambiental sobre el nuevo PXOM de Ourense. A partir de ahí, "habrá una reunión de la comisión de seguimiento del plan, para dar conocimiento del mismo, y los grupos tendrán que ir tomando determinaciones, para ver lo qué deciden hacer".

Con respecto a la estación intermodal, Cudeiro indica que "se está tramitando legalmente la que hay, la modificación que ha planteado la Xunta; no es el proyecto anterior, porque el proyecto anterior no se va hacer y punto". Y sostiene que, "si esa es una exigencia imprescindible para el PSOE, él sabrá lo que tiene que hacer. Tampoco apoyó la modificación de crédito, para resolver los problemas de la gente que tenía ayudas sociales. Al final llegamos a un acuerdo con Gonzalo Pérez Jácome y se aprobó. Si Barquero dice no, porque no, habrá que buscar otras vías, con otro partido político, si es que hay alguna".

Con respecto a la postura de Democracia Ourensana, consistente en frenar lo que denomina "pelotazos urbanísticos", José Cudeiro indica: "No hay ningún inconveniente en que planteen las alternativas que consideren oportunas", porque "a la finca de la Diputación no se le ha tocado: es lo mismo que estaba en el documento inicial y en la ordenación provisional", que fue anulada. Y sobre las torres de Copasa, asegura que "se mantiene el proyecto que tiene licencia; por lo tanto tampoco la hemos tocado. Si ellos tienen alguna alternativa, que la propongan y la estudiaremos".