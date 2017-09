Vecinos de Godás, Pontarriza y Enfesta llevan trece años reclamando medidas de seguridad en la N-541

Vivir a orillas de una carretera nacional conlleva muchos inconvenientes y de ello saben los vecinos de los pueblos de Godás, Pontarriza y Enfesta, en el Concello de O Carballiño, que llevan trece años reivindicando que se les dote de medidas de seguridad, como por ejemplo un radar, para evitar los excesos de velocidad de coches y motos, que hacen que los vecinos de un lado y otro de la carretera N-541 a su paso por este municipio en dirección a Pontevedra, apenas se comuniquen por miedo a cruzarla.

Desde la Asociación de Amigos y Vecinos, que preside Manuel Rodríguez, su secretario, José Cortés, apunta que son tres aldeas y que en 2004 ya se entregó un documento para trasmitir a la Diputación y a Fomento la preocupación por los varios accidentes registrados y las altas velocidades de los conductores, y pedir medidas contundentes contra la velocidad. Señala que el Concello "nos trasmitió la respuesta de Carreteras, de que no había disposición para colocar un radar". Solo les pusieron una señal más luminiscente en 2016 "tras hablar con el jefe de mantenimiento de Fomento, y adhesivos pegados en la calzada que no disuaden nada".

Observa Cortés que en esa carretera hubo varios accidentes, salidas de vía e incluso a un vecino lo atropellaron en la puerta de su casa y quedó inválido. Asimismo, apunta que la DGT reconoció que en el histórico de siniestros había motivos suficentes para pedir medidas contundentes contra la velocidad en este tramo de la N-541.

Dice que el Concello les ha ayuda y aconsejado en lo que era de su competencia, pero en esta carretera Fomento hace el mantenimiento e hizo "lo máximo que le permitía su potestatad que era poner señales pero el radar depende de la Dirección General de Tráfico". Entonces, en 2015 hicieron el primer contacto con ésta y "el señor Llorente nos llamó por teléfono diciendo que no había gobierno ni presupuesto a nivel nacional, y que el histórico de accidntes justificaba la medida", y que a mayores los técnicos vieron la instalación y "había la conectividad necesaria para tener un radar por lo que solo era cuestión presupuestaria". Pero ya en 2016, habiendo presupuestos, "volvimos a contactar y recordarle la petición". Cortés lamenta que "el único interlocutor que no nos ha hecho caso es la DGT, estamos indignados, insluso el Concello le trasladó la preocupación que hay, y las continuas carreras de competición nocturna". Apunta que la Guardia Civil hace lo que puede, pone el radar movil pero los conductores "ya saben dónde se coloca y no persuade".

Y a finales de 2016 esta asociación registó por escrito reclamación ante la DGT, recordando que los técnicos dieron el visto bueno al radar y había una estadistica de siniestralidad, pero desde entonces no recibieron "ni el acuse del recibo". Ante ello, pidió el pasado día 7 de julio permiso a la Subdelegación de Gobierno para una manifestación, como plataforma reivindicativa, y el día 20 de julio le contestaron que no, por ser una carretera nacional y perjudicar a la ciudadanía. Cortés teme que "esperan a que ocurra otra muerte", y critica que "hay radares en sitios un poco inutiles, inminentemente recaudativos, donde es línea recta sin peligro para la problación y "allí tienen suculentos beneficios, pues que los pongan también para proteger a las personas". Denuncia que hay mucha gente mayor que teme cruzar la caretera para ver a sus convecinos.