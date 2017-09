La Virxe do Portal de Ribadavia suma 600 años de historia

Procesión de la Virxe do Portal sobre una artística alfombra floral. // Brais Lorenzo

Un sol radiante acompañó ayer a los feligreses de la Virxen do Portal de Ribadavia, patrona de O Ribeiro, y que cada año independientemente de la climatología cuenta con cientos de seguidores. Y si en el cielo la iluminaba el sol, en el suelo la esperaba una hermosa y colorida alfombra floral. Ya una vez en la misa, presidida por el Obispo de Ourense, Leonardo Lemos, el alcalde de Cortegada, que hizo la ofrenda, sorprendió a muchos relatando la historia de los 600 años que lleva la santa patrona ostentando este nombre, desde el siglo XIII, ya que la ermita empezó llamándose Santa María del Valparaíso.

La patrona de O Ribeiro salió ayer en procesión acompañada de alcaldes y representantes de todos los concellos de la comarca, del subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, y de cientos de feligreses a pesar de que este año la celebración coincide en día de semana y con los trabajos de vendimia, que debido a los daños por la climatología muchos viticultores han adelantado la recogida de la uva. Precisamente, el alcalde de Cortegada, Avelino De Francisco, imploró a la Virxen do Portal que "las autoridades tengan la suficiente sensibilidad para aminorar los graves daños causados, primero por la helada y, por último, por el granizo".

El regidor hizo alusión a otras desgracias como el atentado de Barcelona,y abogó por el futuro de la comarca, de los jóvenes, por la tercera edad, por aquellos que ya no están, por los políticos que "no caigan en la codicia de la corrupción", y por todos los peregrinos anteriores y posteriores que recorren el Camiño Miñoto-Ribeiro y que se detienen para saludar y rezar a la Virxen do Portal, y seguir su camino a Santiago de Compostela.

Además de la hermosa y colorida alfombra realizada por las Mulleres Rurais de Ribadavia que tanto gustó ayer a los feligreses, el relato de los 600 años de historia de cómo pasó de llamarse la ermita Santa María de Valparaíso a Virxen do Portal también atrajo la atención de muchos que desconocían o no recordaban este relato.

Francisco recordó que en el siglo XII ya estaba la capilla de Valparaíso pero a finales del XIII ya se conocía con el nombre actual tras la construcción del monasterio por los frailes de Santo Domingo por estar situada en el portal del convento. Pero es en el año 1621 cuando se hace la capilla nueva patrocinada por la familia Sarmiento y los fieles devotos, y pasa a considerarse como la patrona de O Ribeiro. Años posteriores va sufriendo distintas reformas, y en 1875 se hizo con la limosna.

La jornada festiva de ayer terminó con el concierto de Manú Tenorio y fuegos artificiales, y para hoy está previsto, a las 18.30 horas, la misa cantada, y a las 23.30 en la explanada el IES Ribeiro el concierto de Efecto Pasillo, con el grupo Cabana como teloneros. Venta anticipada a 5 euros y en taquilla a 10.

Mañana a las 12.00 desfile de gigantes y cabezudos, a las 13.00 la III Xuntanza de Motos Clásicas, a las 20.00 la XVII Xuntanza de Bandas (AntaS de Ulla, Sons e Soños de Rabade-Outeiro, y la Lira de Ribadavia) en el auditorio del castillo. Y para los niños Ribeirolandia, en la pista cubierta de la Picusa.