El PXOM incluirá una ordenanza que ampare y permita reformar las viviendas que están fuera de ordenación

El nuevo plan de urbanismo incorporará una ordenanza que permita que la gran mayoría de la viviendas de la ciudad que, pese a tener licencia municipal, quedaban fuera de esta ordenación por ser "disconformes" a las alturas y criterios que marca el nuevo PXOM, puedan ser reformadas o inclusive "si se vienen abajo, volver a levantarlas, algo que por ahora resulta imposible", explica el concejal de Urbanismo José Cudeiro.

Solo quedarían fuera de ordenación aquellas viviendas situadas en las vías de titularidad estatal, autónoma o provincial que no cumplan con las distancias exigidas en el propio plan. Es una de las cuestiones que se aclararon ayer en el encuentro del alcalde y varios ediles del gobierno local de Ourense, con los representantes de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos Miño.

Esta era una de las preguntas que plantearon en este encuentro los portavoces de esta agrupación de asociaciones vecinales, que representa a la mayoría de los barrios del rural del municipio de la capital, pues el PXOM deja fuera de ordenación miles de pisos y casas, lo que devalúa su precio, pues en su situación legal no se puede suscribir una hipoteca para comprarlas, ni se puede conseguir licencias para hacer obras de reforma.

De hecho, cuando se hizo la primera exposición al público del PXOM en el año 2015, el 60% de la 5.600 alegaciones presentadas eran relativas a pisos que quedaban fuera de ordenación. Una situación que se repite en todas las calles de la ciudad, pues si por ejemplo el nuevo plan contempla cuatro alturas en algunas zonas, el resto de viviendas que lo sobrepase serían "disconformes" o fuera de ordenación.

Agrupación Miño propuso ayer al gobierno local que se realice "un estudio de viabilidad económica para la cesión de esta trazas urbanas de distintos viales al Concello, para evitar así la servidumbre de que alguna de las viviendas quede fuera de ordenación", indicaron ayer.

También hicieron los vecinos una petición al Concello para que el desarrollo del suelo rústico a urbano en los núcleos rurales fuese el máximo que permite la Lei do Solo. "La respuesta que nos dieron es que hay instrucciones para que el plan recoja el máximo que permita la ley, aunque de todos modos no se puede saber el número de viviendas, hasta que la Xunta no apruebe el estudio de impacto ambiental del plan", según señaló el gobierno local a los vecinos.

Modificación de crédito

Por otro lado a la pregunta realizada por esta agrupación de asociaciones vecinales, acerca de la firma del convenio 2017 con las asociaciones, señalaron que el gobierno local les anunció que "tienen previsto llevar una modificación de crédito extraordinaria lo antes posible, para firmar este convenio con distintas organizaciones de la ciudad", indica Miño.