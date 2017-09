El PP apoya una moción que pide a la Xunta revisar su política antiincendios

Ante el apoyo del grupo de gobierno del PP en el pleno del Concello de Vilardevós a la moción presentada por el PSOE, para que se inste a la Xunta de Galicia a que revise su política de prevención de incendios, los socialistas apuntan que "parece evidente que hay mucho que cambiar y mejorar cuando los de tu propio partido cargan contra las políticas anti incendios".

El PSOE destaca que con el voto a favor el PP se posicionó en contra de la política en esta materia del gobierno de Núñez Feijóo, durante el último pleno extraordinario y monotemático, tras el devastador incendio que hace un mes arrasó más de mil hectáreas en este municipio y en el de Verín.

El pleno también acordó dar traslado de este unánime acuerdo a la Consellería de Medio Rural, así como la elaboración de un inventario de bienes de dominio público afectados. Asimismo, se va a solicitar financiamiento para la reparación de daños y el Concello se va a poner a disposición de los particulares que vieron afectadas sus propiedades. Y es que el incendio de Vilardevós que pone en evidencia "el trabajo de prevención del PP dentro incluso de la propia organización conservadora, comenzó el día 3 de agosto y, tras varios días de voraces llamas, fue controlado tras arrasar 1.400 hectáreas, según datos oficiales de Medio Rural".

Por su parte, el alcalde, Manuel Cardoso, aclara que votó a favor pero que no está de acuerdo con los dos primeros puntos, especialmente con lo de exigirle a la Xunta que revise su política anti incendios ya que considera que la administración cuenta con técnicos profesionales en la materia. En cambio, sí está de acuerdo con los últimos tres puntos, pero como no podía votar la moción por puntos sino en su conjunto, no le quedó más opción que emitir su voto a favor para la totalidad de ella.