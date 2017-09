OUeC denuncia operaciones de tesorería "a golpe de decreto"

Ourense en Común denuncia las "mentiras y oscurantismo en las operaciones de tesorería que promueve el Gobierno local "a golpe de decreto" y pone como ejemplo el reciente movimiento de fondos del Plan de Inserción Laboral Ourense Inserta para "tapar el agujero" derivado de la nefasta gestión de Sofía Godoy en las Áreas Sociales del Concello", indican.

OUeC denunció la semana pasada la transferencia, que el grupo de gobierno justificaba como destinada a pagar las nóminas de los conserjes de los centros cívicos, pero Ourense en Común pudo saber ayer que "el destino final no fue tal, si no tapar los 2 años de incapacidad, desidia y absoluta falta de sensibilidad de Sofía Godoy" . Tras criticar la "ineptitud del alcalde" de su equipo para sacar unos presupuestos "no puede dejar la gestión de la economía municipal supeditada a su arbitrariedad, que es lo que están haciendo" , declara Ledicia Piñeiro quien denuncia "caos las áreas sociales que no se resuelve bombeando dinero de otras partidas necesarias".