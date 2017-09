Una furgoneta hiere en la cabeza a una octogenaria en O Carballiño al dar marcha atrás

Pasadas las 12.00 horas de ayer resultó atropellada una mujer octogenaria en la rúa San Cibrao de la villa de O Carballiño, al dar marcha atrás una furgoneta de entrega de mensajería rápida justo cuando la anciana pasaba por detrás.

Alrededor de las 12.15 tuvo lugar el atropello de Avelina G.V., nacida en 1928, vecina del nº 23 de esa calle que resultó con un fuerte golpe en la cabeza que aunque le produjo sangrado no perdió la conciencia, y semejaba que no representaba gran gravedad para su vida. No obstante, tras ser atendida por los servicios sanitarios fue trasladada en helicóptero al CHUO.

Desde que empezó este año ya van más de dos atropellos en la villa, siendo el anterior al de ayer el ocurrido el pasado mes de agosto durante la celebración de la Festa do Pulpo.

Todos los años se registran en O Carballiño más de dos atropellos, especialmente de personas mayores, y muchos incluso en los pasos de peatones donde precisamente más seguridad debería haber para todas las personas.