El fiscal pide la absolución por un delito de estafa para los gestores de un centro de día

El fiscal y la defensa solicitaron ayer en la Audiencia la absolución de las dos personas juzgadas por un delito de estafa por el que la acusación particular pidió tres años de prisión para cada uno. Se trata de FM.P.B. y MA.B.C., gestores de un centro de día de Ourense denunciados por un tercero que asegura que fue engañado por ellos para invertir 55.000 euros en dicho centro y convertirse en socio. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento al entender que "subyace en el fondo una cuestión civil derivada de determinados términos contractuales" y ayer mantuvo en la vista la petición de absolución, coincidiendo con la defensa que también alegó que sus clientes no engañaron al denunciante y que, por lo tanto, no se trata de una estafa. En su petición de sobreseimiento, el fiscal reconocía que ambos acusados reconocieron en todo momento "haber percibido las cantidades a las que hace referencia el denunciante y haber firmado los documentos de préstamo y de reconocimiento de deuda en fecha 12, 17 y 18 de septiembre de 2014, sin que existan en las actuaciones elementos suficientes para imputar a ambos un delito de estafa".

Además de 3 años de cárcel, la acusación particular pidió ocho meses de multa a razón de 15 euros al día y 55.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2014, cuando el denunciante entró en contacto con el entonces gestor de la entidad, FM. P.B., y este le planteó la posibilidad de hacerse socio del centro de día con una inversión de 55.000 euros, a cambio de percibir un 25% de los beneficios. Por su parte, el socio se comprometía a utilizar sus contactos en la industria farmacológica para buscar clientes para las instalaciones.

El denunciante señaló ayer que a partir de marzo de 2015 recibió alertas de posibles "irregularidades" en la gestión así como impagos a trabajadores y exigió la devolución de los 55.000 euros. El pago no se realizó y derivó en este procedimiento.