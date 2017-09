Varios escaparates de Ribadavia exhiben 17 motos clásicas

| Unas 17 motos clásicas se exponen en 16 escaparates comerciales de Ribadavia, una especie de "museo en la calle", como prólogo de un encuentro de motos clásicas, el día 10, en el Parque Náutico de Castrelo. La inscripción a 15 euros incluye comida en una iglesia. Un cura bendecirá las motos y pronunciará una oración previa a la salida, y aunque se advierte que "si bebes no conduzcas", habrá aperitivo a medio camino y una cata de vino "todo ligero".El presidente de la asociación sin ánimo de lucro que promueve esta ruta, José L. Rodríguez, no tiene carnet de moto y ni siquiera moto pero "me subiré a una pequeña".