Move-Boborás acusa al Concello de perjudicar al transporte maderero local

Move-Boborás asegura que el Concello de Boborás no tiene idea de la venta de madera e invade competencias de otras administraciones, al querer regular con una ordenanza municipal el transporte maderero por este municipio. Asegura que lo que en el fondo pretende es "ingresar dinero" y que los madereros "sean quienes arreglen las carreteras", apunta Eva Pardo.

Este grupo de la oposición también desaprueba la indemnización que deben depositar esas empresas en el Concello, al ser "exageradas" con respecto al precio de la tonelada de madera, y observa que "si circulan de forma legal no se les puede impedir el paso". Para hacer dicha ordenanza señala que primero había que hacer una clasificación de las carreteras según el tipo de asfalto que tienen, cuneta y ancho, y el tonelaje que pueden soportar según estas características. Dice que si las carreteras están señalizadas indicando el tonelaje los madereros saben con qué cantidad deben pasar, pero si no lo están y ellos circulan según la ley, "no se les puede decir nada, a pesar de lo que estipule la ordenanza".

Critica que el grupo de gobierno "ataca" al único sector económico que aún queda en Boborás, y que es una garantía de ingresos que tienen muchas familias en caso de necesidad, y apunta que aunque está teniendo este sector algo de movimiento no es como para atribuirle los daños de las carreteras que indica más bien se dañan por el mantenimiento precario, con bacheados.

Pone como ejemplo que ahora se quiera con unos 18.000 euros acometer el arreglo de unas cinco carreteras "no siendo suficiente parea un arreglo en condiciones, lo que van es a bachear siendo insuficiente para tanto dinero".

Por otra parte, Pardo aclara que si el Concello de Boborás amortizó la deuda con los bancos fue debido a que "el Gobierno Central le obliga, porque el dinero que se tenga a mayores no lo pueden gastar si hay deudas", y apunta que los más de 180.000 euros que las arcas recaudaron a mayores fue a base de recortar a los vecinos en actuaciones de mantenimiento e infraestructuras.

Ayudas sociales

Y sobre el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado en pleno, con el que se dan ayudas para cultura, deporte, educación y servicios sociales, justo en este último apartado Move-Boborás consiguió que se modificara la partida, pasando de 2.900 a 8.000 al año, ya que critica que, por ejemplo, había solo para una ayuda en emergencia social, por 600 euros, y también para una sola ayuda por nacimiento. Además critica que las condiciones para recibir estas subvenciones son tan restrictivas que al final nadie las percibe.