"Es solamente ver un avión y ya me pongo contenta"

A Fátima García, estudiante ourensana de primero de Aeroespacial le costó decidir su futuro. "Tuve muchas dudas, no lo supe hasta el final", confesaba en su primer día de universidad. Ahora, lo tiene claro: "Me matriculé por el interés de otros compañeros en el grado, pero es cierto que veo un avión y me pongo contenta". Además aunque está convencida de que será un reto, confía en sus capacidades.