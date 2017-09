Pide auditar la cesión de uso del antiguo instituto de Viana do Bolo

El BNG presentará una proposición no de ley ante el Parlamento en la que pide instar a la Xunta de Galicia y a AGADER a elaborar y remitir al Concello de Viana do Bolo una auditoría sobre la obtención y uso de recursos públicos, desde el 19 de abril de 2012, por parte de la Fundación Cipri Gomes en la que se avalúe el grado de cumplimiento de los servicios subvencionados y comprometidos para la obtención de la cesión gratuita del edificio del antiguo instituto de Viana do Bolo.

En el año 2012 este Concello, cuya alcaldía presidía Andrés Montesinos Rodríguez, cedió a título gratuito este inmueble a la Fundación "Cipri Gomes" así como su polideportivo anexo, por petición de ésta en febrero de 2012. En el pleno del día 19 de abril se acordó la cesión gratuita por un plazo máximo de 30 años, para destinarlo teóricamente a un centro de tecnificación deportiva y formación ocupacional.

Recuerdan desde el BNG que ya por aquel entonces "indicamos que faltaba claridad financiera, al no recoger concreciones la memoria presentada por tal fundación, que no esclarecía el origen de su financiamiento ni con qué apoyos económicos contaba. Faltaba también concreción temporal para el desarrollo de su actividad, ni plazos de ejecución, ni tan siquiera de presentación del proyecto. Finalmente, fuimos contundentes también con la falta de participación municipal".

Pasado el tiempo, destaca que la Fundación Cipri Gomes recibió una subvención vinculada a los programas Leader, por 199.829 euros, que tiene como objeto el centro de tecnificación de actividades físico deportivas de ocio y formación.

Pero en la actualidad, a pesar de las diversas solicitudes de información, apuntan los nacionalistas que no consta información para el Concello a respecto de la realización de las actividades comprometidas para la obtención de subvención y "es posible que el no uso de las instalaciones para el fin comprometido pueda implicar la reversión de la concesión y su retorno para la gestión pública".

Auditoría

Pero además, consideran que "es de especial importancia auditar las actuaciones subvencionadas por un programa que constituye un recurso potencialmente útil para una población con tantas necesidades de intervención como es la de Viana do Bolo".