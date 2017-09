Hay fiesta más allá del verano

La provincia de Ourense goza de veintiuna fiestas declaradas de interés turístico, ya sea de Galicia, nacional o internacional. Dieciséis de estas se celebran en otoño, invierno o primavera, dato que señala que la jarana popular no solo es para el verano. La tradicional Festa da Castaña de Ourense ciudad, el Entroido de Maceda, Verín, Xinzo o Laza, la allaricense Festa do Boi, Os Maios o la Romaría Etnográfica Raigame de Vilanova dos Infantes obligan a marcar fechas concretar e ineludibles en el calendario festivo de la provincia.

El verano siempre ha sido época de festejos, más si hablamos de Galicia, una de las regiones en la que se celebran más fiestas populares de toda Europa -el informe "Verán de lecer", publicado en 2008 por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, señalaba que nuestra comunidad era la región europea que registraba el mayor volumen de celebraciones de este tipo durante los 122 días de etapa estival de todo el territorio europeo con 3.000 fiestas-. Sin embargo, no toda la jarana tiene su fecha en verano.

Ourense cuenta con veintidós fiestas reconocidas de interés turístico. Cinco de ellas son de Interés Turístico Nacional -el Entroido de Xinzo, el Entroido de Verín, el Entroido dos Boteiros de Vilariño de Conso, la Festa do Pulpo de O Carballiño y la Festa da Istoria de Ribadavia- y 17, de Interés Turístico de Galicia -la Festa do Botelo de O Barco, el Entroido de Laza, el Entroido de Maceda, la Festa da Androlla e Entroido de Viana do Bolo, el Folión do Entroido de Manzaneda, la Feira Exposición do Viño do Ribeiro, la Festa dos Maios, la Romaría Etnográfica Raigame de Vilanova dos Infantes, la Festa do Peixe de Bande, la Xuntanza Internacional de Gaiteros de Monterrei, la Festa do Boi de Allariz, la Festa de Exaltación do Pan de Cea, la Festa do Pemento de Arnoia, la Feira do Pemento de Oímbra, la Romería da Saínza de Rairiz de Veiga, la Festa da Castaña e do Cogomelo de Riós y la Festa da Castaña de Ourense ciudad-. Ninguna de las veintidós disfruta del distintivo internacional, alcanzado por algunas celebraciones del resto de Galicia como las Fiestas del Apóstol de Santiago de Compostela, el Festival Internacional del mundo Celta de Ortigueira o la Romería Vikinga de Catoira.

De todos los festejos indicados, dieciséis se celebran en meses de época no estival, dato que indica que, a pesar de ser el verano una época de fiesta, Ourense no descansa el resto del año. Otoño, invierno y primavera son meses en los que se concentra un gran número de fiestas reconocidas tanto a nivel nacional como regional en un elevado número de villas a lo largo de toda la provincia.

"Castañas, noces e viño son delicias por San Martiño"

La época otoñal en Ourense está principalmente marcada por la llegada del Magosto. En noviembre, la ciudad de As Burgas y varias localidades de la provincia ensalzan a la castaña con la celebración de la Festa da Castaña e do Cogomelo de Riós y la Festa da Castaña de Ourense, ambas declaradas de Interés Turístico de Galicia.

"No mes de xaneiro, cos pés no braseiro"

La estación invernal recoge un gran número de festejos de la provincia de los veintidós citados anteriormente. En enero, tan solo se celebra la Festa do Botelo, en O Barco de Valdeorras. El cuarto sábado de enero, la villa ourensana honra a uno de los embutidos típicos de la comarca a través de un festejo celebrado desde hace más de quince años y declarado de Interés Turístico de Galicia en 2014.

Entre febrero y marzo, las calles de la provincia se empapan del color y el ambiente de una de las fiestas más tradicionales de Galicia y, sobre todo, de Ourense: el carnaval. Entre otros lugares, el "triángulo máxico", compuesto por Verín, Xinzo de Limia y Laza, ensalza una fiesta que recibe a miles y miles de visitantes procedentes de diferentes partes del mundo.

La provincia cuenta con tres carnavales declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional -el Entroido de Xinzo de Limia, el Entroido de Verín y el Entroido dos Boteiros de Vilariño de Conso- y cuatro reconocidos con el distintivo de Fiesta de Interés Turístico de Galicia -el Entroido de Laza, el Entroido de Maceda, el de Viana do Bolo y el de Manzaneda-.

"En maio, aínda bebe o boi no prado"

La etapa primaveral reúne seis fiestas en la provincia de Ourense con distinción turística propia a nivel Galicia. La primera ellas es la Feira Exposición do Viño do Ribeiro, evento que ensalza el producto estrella de la comarca los primeros días de mayo.

El segundo festejo llega poco más tarde: Os Maios. El día 3 del mes homónimo, día de la Santa Cruz, esculturas en forma de árbol y coplas populares dan la bienvenida a la llegada de la nueva estación y el final de la anterior. La Festa dos Maios de Ourense fue declarada de Interés Turístico de Galicia hace ya 16 años.

Otro de los festejos de la primavera es la Romaría Etnográfica Raigame de Vilanova dos Infantes. La localidad de Celanova, coincidiendo con la celebración del Día das Letras Galegas -17 de mayo-, se remonta a su pasado a través de puestos de artesanía, música y bailes populares.

A finales de mayo, Allariz saca al "boi" por las rúas de la villa en la tradicional Festa do Boi. El primer fin de semana de junio, Bande festeja la Festa do Peixe y, ya en la segunda semana del mismo mes, Monterrei homenajea a sus gaiteiros con una Xuntanza Internacional que suma 32 ediciones en la localidad.