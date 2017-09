"El fútbol es muy absorbente, pero en los viajes en autobús también se hablaba de libros"

David Araújo (Vigo, 1978) cambió los campos de fútbol españoles por el continente asiático, donde trabajó para la Embajada en Filipinas, desde 2007 a 2011, y en el Consulado de Pekín después. Jugador de las categorías inferiores del Celta, el Barça y la Selección, militó en varios clubes de Segunda División hasta su retirada en el Alondras.

Precisamente, en uno de sus artículos para Jot Down relataba los años en La Masía y sus charlas con Maruja La Gallega, una prostituta de Cangas que conoció mientras aguardaba su turno ante la cabina telefónica para llamar a casa.

"Cuando eres joven tienes muchos pájaros en la cabeza. El mundo del fútbol es muy absorbente. Te sientes el centro del mundo y no piensas en otra cosa. Pero cuando llegas a una edad, empiezas a saber lo que te gusta y dispones de tu tiempo. Yo leo más ahora. Pero en los viajes en autobús para ir a los partidos también se hablaba de libros", asegura.

Araújo expresa su preferencia por la literatura hispanoamericana, García Márquez y Borges, y por los autores españoles de finales del siglo XIX y principios del XX. "Me gusta Clarín y Galdós. Fortunata y Jacinta me parece increíble, de lo mejor que he leído. Y también he disfrutado mucho con Emilia Pardo Bazán", comenta.

Ya ha superado más de una decena de asignaturas de la carrera de Lengua y Literatura españolas y ahora aprovechará la excedencia para dedicarse con más énfasis a sus estudios. Pero sin descuidar los buenos días tuiteros, algo que ni siquiera ha hecho durante estas vacaciones en Galicia.