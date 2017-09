Reclama al Concello que ejecute el cambio de sitio de la feria de Ribadavia

El PP presentó un escrito en el registro municipal exigiendo el cumplimiento de la moción aprobada en el Pleno de abril, en la que solicitaba el cambio de ubicación de la feria quincenal de Ribadavia. Una moción con la que se pretendía evitar los problemas de inseguridad pública, de respuesta ante emergencias , de tráfico y de acceso a viviendas, locales comerciales y organismos públicos, que se derivan de tener cortadas parte de la rúa Progreso, la rúa Virxe do Portal, parte de la avenida de Redondela, parte de la rúa Celso Emilio Ferreiro, y las rúas San Lázaro y Eladio Rodríguez durante la celebración de la feria.

Destaca el PP que este mercado quincenal implica el corte de varias calles del núcleo de Ribadavia. Esta ubicación conlleva que dotaciones municipales como la Casa da Cultura, el asilo Nosa Señora dos Anxos, la sede de la Policía Municipal o de correos queden totalmente bloqueados durante las horas que dura la feria. Una situación de bloqueo que apunta se produce en edificios privados como el bloque de viviendas anexo a la Casa da Cultura y el edificio de la rúa Eladio Rodríguez.

El portavoz del PP, César Fernández, dice que "tuvimos conocimiento estos días de que un grupo de vecinos residentes en las calles afectadas iniciaron un procedimiento de recogida de firmas demandando la modificación de ubicación de la feria. Por eso entendemos que debe darse cumplimiento a la moción a la que el gobierno municipal no votó en contra, por lo que no tiene sentido que no la ejecuten."

Apunta que se está provocando incomodidades y perjuicios a muchos vecinos por lo que tuvieron que recurrir a una campaña de recogida de firmas para solicitar el traslado de la feria".