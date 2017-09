Las monjas seguirán llevando la casa de acogida

Dos asuntos centraron el grueso de la polémica y de los insultos y descalificaciones personales en el pleno de ayer, en el que pese a las vacaciones, algunos ediles mostraron su versión más exasperada.

Los colmillos salieron a relucir en la moción de Ourense en Común pidiendo que la Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Maltrato sea gestionada directamente por el Concello y no por la congregación de monjas Adoratrices. El portavoz de DO Gonzalo Pérez Jácome criticó la "incoherencia" de Ledicia Piñeiro de Ourense en Común a la que después de dedicarle un ramillete de adjetivos que el alcalde pidió retirar, la acusó de criticar la gestión del servicio que hacen Adoratrices, cuando la edil trabaja en una ONG que depende de la iglesia.

Finalmente la moción fue desestimada por DO y los populares que defendieron que las monjas sigan atendiendo a las víctimas de maltrato. Tampoco salió adelante la propuesta de OueC para que ese acuerdo del 20% reducción del IBI al que se comprometió el Gobierno local con DO, a cambio de que estos les apoyase sus ayudas sociales. Nuevamente duro cruce de acusaciones contra OueC por parte de PP y DO por frenar esa reducción del IBI que impide aplicarla ya este año. OUeC al igual que PSOE recordaron que es "pan para hoy hambre para mañana" pues el concello ingresará 6,5 millones menos por ingresos de IBI.