Cepas que ya fueron mermadas por la helada

"Nosotros no hemos perdido más que un 5% con el granizo porque la helada se encargó ya en abril de destrozar la mayor parte", aseguraba Ángel González, ayer, de la bodega Señorío de Beade, a apenas 24 horas de comenzar la vendimia.

Por este motivo, a juicio de este viticultor, cualquier ayuda que pueda anunciar ahora la Xunta, "llega tarde". Los productores no se fían: "A principios de año ya nos ofrecieron las ventajas fiscales y los créditos pero todavía no hemos visto nada". En cuanto a los seguros agrarios Ángel González lo tiene claro: "No es ninguna coincidencia que casi el 98% de los viticultores no disponga de poliza". Para este agricultor,"los seguros son algo totalmente inaccesible, que no se corresponde para nada con la realidad".