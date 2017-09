Desde la República del Congo hasta Ourense

Un grupo de 5 universitarios -tres gallegos y dos de Madrid-, acompañados por un coordinador, sirvieron de apoyo a 50 pupilos de un orfanato de la República Democrática del Congo durante tres semanas de agosto. Pertenecen a la oenegé Cooperación Internacional. Comentarán su experiencia al público el próximo 7 de septiembre en el espacio El Cercano.

"En el hospicio, había de todo: niños con discapacidad, sin brazos, etc., era raro ver a un joven que estuviese perfectamente, todos tenían algún problema y los habían descartado de sus familias por ello, otros eran huérfanos, pero todos estaban allí sin quejarse de nada, no se les pasaba por la cabeza", cuenta Pablo Varela, el coordinador de proyectos en Galicia de Cooperación Internacional. Fue la segunda vez que el joven pisaba el país centroafricano para colaborar en un campo de trabajo, no así los cinco estudiantes que viajaron con él, quienes se estrenaron en estas labores benéficas. Uno de ellos decidió quedarse para continuar apoyando a los pequeños más desfavorecidos hasta el mes de mayo.

En el lugar, encallado concretamente en la periferia de la capital de la República Democrática del Congo, Brazzaville, los cooperantes impulsaron diversos proyectos. El primero de ellos sirvió para desparasitar a los congoleños de los gérmenes que se les suelen meter en los dedos de los pies, especialmente a los niños. Se incidió, sobre todo, en el plano educacional, inculcándoles a los nativos los hábitos necesarios para evitar estas infecciones: el uso del calzado y eludir los juegos en zonas arenosas, que es donde habitan estos bichos. Un segundo plan consistió en montar una escuela de fútbol y de rugby, lo que les permitió a los damnificados recibir pautas de orden y disciplina, así como para llenarlos de objetivos, "porque ellos viven demasiado al día y no tienen grandes metas", añade el coordinador. Los españoles también dieron clases adaptadas al perfil de cada uno de los rapaces -se ocuparon de 50 de entre 7 y 12 años de un total de 500 que formaban el orfanato-.

Los voluntarios profundizarán en el tema el próximo jueves 7 de septiembre desde las 20.00 horas en la cafetería El Cercano, emplazada en la calle Cardenal Quevedo de la capital ourensana.

Cooperación Internacional

Cooperación Internacional se trata de una asociación benéfica presente en toda España dirigida a alumnos de Bachillerato y de la universidad. Tiene una oficina en la provincia, situada en la Avenida de la Habana. Su lema es "Por una juventud solidaria" porque su propósito es "desarrollar actividades con los jóvenes para que adquieran precisamente una conciencia solidaria y que luego, cuando sean adultos, llenen de una dimensión social cualquier tarea que hagan y piensen más en los demás", explica Varela.

Esta oenegé abandera diversos proyectos a lo largo del año en toda la comunidad. Se encargan de ofrecer desayunos y conversación a gente con necesidades -lo hacen de forma estable en Ourense y Vigo-; recogen alimentos; imparten clases de refuerzo para niños sin recursos; o desarrollan cometidos medioambientales. Otro de sus esfuerzos es "Fútbol limpio", un programa para fomentar el juego honesto en el deporte rey.