El pleno debatirá una moción para que el Concello gestione la Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Maltrato

Ourense en Común lleva al pleno de este viernes una moción para que la Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Maltrato pase a ser gestionada por el propio ayuntamiento con personal especializado, como ocurre en A Coruña y Vigo, y que no dependa, como hasta ahora, de una congregación religiosa.

Este centro "destinado a todas aquellas mujeres que sufren violencia machista, sus hijas y hijos menores o cualquiera otra persona dependiente de ellas, es un recurso fundamental y un servicio de manifiesta utilidad pública", explica la edil de OUeC Ledicia Piñeiro.

Este grupo de oposición ha mostrado en varias ocasiones su disconformidad con que un servicio de protección a las mujeres no se desarrolle en Ourense como está recogida en la red gallega de acogida y "esté en manos de religiosas casi supeditado a la beneficencia", indican, pues la mayoría del horario laboral del servicio lo realiza "personal que no percibe salario". Añaden que si se acude a la a Ley 11/2007 para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, "no debemos perpetuar los estereotipos sobre las mujeres y la violencia de género, hay que garantizar la especialización de los profesionales que intervienen en el proceso", indica Ledicia Piñeiro, "este es un deber de los poderes públicos y un concello aconfesional no puede cederlo a una congregación religiosa."