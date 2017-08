El centro de salud de O Couto podrá abrir a partir de octubre tras finalizar las obras de urbanización

Las obras de urbanización y accesos al centro de salud de O Couto estarán rematadas "con toda seguridad" a finales de octubre, según ratificó ayer el alcalde de Ourense, lo que permitirá al Concello conceder la licencia de ocupación a la Consellería de Sanidade, que es a partir de ahí la que debe poner fecha a la puesta en marcha del centro.

Estos fueron los plazos aportados por el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, tras la visita a las obras de urbanización del entorno del inmueble, una urbanización en la que han invertido cerca de medio millón de euros. Precisamente el hecho de que no estuviera realizada la urbanización del entorno es lo que retrasó durante meses la apertura de este centro sanitario, pues sin este proyecto de urbanización acabado el Concello no podía otorgar legalmente esa licencia, recordó el regidor.

El alcalde, acompañado por el concejal de Infraestructuras, José Araújo, y por técnicos de la empresa adjudicataria del proyecto de urbanización comprobaron la marcha de unas obras que incluye la permeabilidad y accesos también al nuevo Palacio de Justicia, accesos que prevén tanto el acceso en coche, como para peatones, que tiene en cuenta la escasa movilidad de los mayores y que incluye una zona verde de descanso.

"Está casi todo hecho"

Jesús Vázquez señaló que "a estas alturas lo más complicado del proyecto está casi todo hecho, y solo podría retrasarse por algo anecdótico, como la demora en la llegada de materiales como los de iluminación". Por eso aventuró que estará totalmente urbanizado el entorno a partir de la segunda o tercera semana del mes de octubre.

Las obras ya fueron adjudicadas en junta de gobierno local del Concello en mayo de este año, con una partida de 479.710 euros a la que hay que añadir los 17.908 euros del coste del proyecto.

Incluye nuevos accesos al centro de salud desde la calle Bispo Lourenzo, Castro Canseco y Velázquez, así como la pavimentación del entorno aceras y espacios verdes.

31 árboles en calle Velázquez

El proyecto incluye además la plantación de "cedros del Atlas" , "pradairos", así como chopos blancos y negros hasta un total de 31 unidades en variedades blancas y negras. Nuevo mobiliario urbano, redes de abastecimiento y saneamiento conectadas a la red municipal e instalaciones eléctricas completan la urbanización.

"Se trata de conseguir también que mejore la reorganización del tráfico de toda esta zona, dando servicio no solo al centro de salud sino al edificio judicial", indicó el alcalde, "pero sobre todo es un proyecto de "humanización de este entorno", subrayó.

Habrá, añadió, zonas verdes y plazas de estacionamiento para los pacientes que no puedan llegar a pie hasta las puertas del centro de salud.

"Estamos tratando de agilizar todo este proyecto y resolver todas las incidencias, no es una obra fácil pero ya no es cosa nuestra la fecha de apertura", señaló, pues "aunque "la comunicación con la Xunta es continua, tenemos que acabar la obra, recepcionarla e informar a la Xunta de Galicia; el resto no nos toca a nosotros".