La asociación de gestores culturales de Galicia premia el Festival Arteficial

Un momento de la actuación del grupo The blind crows en la edición del año pasado. // FdV

El Festival Arteficial de Ribadavia recibirá el sábado, durante la celebración de una de las primeras actividades de su 11ª edición, un premio de manos de la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural. Un reconocimiento que esta entidad otorgará a hasta cien "buenas prácticas" de gestión cultural repartidas por toda la comunidad, y que ha escogido esta iniciativa de la capital de O Ribeiro como primer destino. "Recibir este premio para nosotros es un honor, y nos sentimos muy orgullosos,", confesaba ayer el director de este festival, Manuel Araújo.

"Normalmente este tipo de galardones se entregan a empresas importantes que gestionan eventos muy grandes, y nosotros nos movemos en un pequeño formato, por eso es una gran satisfacción", continuaba este miembro de la Asociación Arteficial.

Se inaugurará así la 11ª edición de este festival de música alternativa, por todo lo alto con una charla abierta al público desde las 12.30 horas del sábado, en el atrio del Museo Etnolóxico de Ribadavia. Aquí, además de entregar este premio, la Asociación de Profesionais da Xestión Cultura hablará de su actividad y mostrará a los presentes la página web que han elaborado para dar a conocer al centenar de actividades que han decidido poner en valor.

Representantes de la organización también intervendrán en este coloquio que según explicaba Manuel Araújo tendrá como temática principal las diferencias entre "eventos masivos y los de pequeño formato en el medio rural, como es el Arteficial", explicó.

Conciertos

También desde las 12.30 dará comienzo la parte central del festival, los conciertos que se concentran, como cada año en el centro histórico de Ribadavia. El grupo Bliusvai, una banda que llega desde Vigo pero que también cuenta con componentes portugueses, serán los primeros en actuar. Lo harán en el denominado escenario "Reboreda", situado dentro de la antigua iglesia de A Madalena y precedidos por su fama: "El cantante de esta formación, daba clases en la escuela de Barcelona en la que estudió el compositor portugués cuyo tema ganó este año Eurovisión", comentaba el director del festival como anécdota.

Además de este escenario, el evento contará con otros tres situados en otros tantos puntos del conjunto histórico de Ribadavia, a saber, a plaza de la iglesia de la Madalena, la Praza Buxán y el atrio de la iglesia de A Oliveira. La inclusión de este último en el mapa del festival, "es una de las novedades de esta edición"; aseguraba Araújo Montero.

Así, cada uno de ellos lleva el nombre del patrocinador que lo hace posible, Reboreda, Doppler, San Miguel y Jägermeister. Es el apoyo de estas empresas, junto a diferentes ayudas del Concello de Ribadavia y la Diputación de Ourense, lo que les permite la organización de este festival que este año dispone de un presupuesto de 14.000 euros.

Los grupos Solo Astra, Druso, Mow, Soledad Vélez, The Phantom Dragsters, Los Bengala, Blaak Heat, First Breath After Coma, Moura y Juana Chicharro repartirán sus conciertos entre estos cuatro escenarios, actuaciones que durarán hasta las 2 de la mañana para continuar con pinchadas de varios DJ's en tres locales de la villa.