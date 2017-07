El autor de 12 incendios en 26 horas, que podría salir de prisión, estará cinco años a tratamiento

Santiago B. L., de 29 años, lleva 13 meses en prisión preventiva por una oleada de 12 incendios provocados con una diferencia de 26 horas, el 8 y 9 de junio de 2016, en los municipios de Cartelle, Barbadás y San Cibrao de Viñas. Ayer fue a juicio, acusado de un delito continuado por el que se enfrentaba a 5 años y medio de cárcel. La pena se le rebaja a 2 años gracias a un pacto de conformidad entre la defensa y la Fiscalía. El responsable de la docena de fuegos asume los hechos y el castigo se reduce en aplicación de una eximente incompleta de enajenación mental. Según los forenses, padece un trastorno mixto de la personalidad "que limita de un modo relevante su capacidad intelectiva y volitiva".

La condena incluye una multa de 600 euros, el pago de los gastos de extinción de todos los incendios así como una medida de libertad vigilada. Durante 5 años, tendrá la obligación de someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico Cada dos meses se enviará un informe de seguimiento al juez de vigilancia penitenciaria y también al magistrado ponente de la Audiencia Provincial. Si incumple la medida, cometerá un delito de quebrantamiento de condena.

La rebaja de la pena, sumada al tiempo que ya ha cumplido entre rejas, aumenta la probabilidad de que Santiago B. L. pueda salir de prisión, aunque son necesarias dos resoluciones favorables. Tras la sentencia de conformidad aceptada ayer, la defensa pedirá que se aplique la suspensión, una medida prevista en la mayoría de casos que no superan los 2 años y que exige no reincidir en el mismo periodo. En el momento en que saliera de prisión empezaría a regir la medida de libertad vigilada. Los forenses no consideran que sea pirómano ni incendiario, y según su entorno está arrepentido de lo que hizo.

La excarcelación no depende solo de esa solicitud. Su defensa en otro procedimiento similar solicitará la libertad, paralelamente. El acusado tiene que volver a juicio ante la Audiencia Provincial de Ourense por otra oleada de incendios, registrada en 2015 en las proximidades de la ciudad. Otros 4 que totalizan 16 fuegos de su autoría. Los daños, entonces, fueron mucho mayores. Uno de los focos que se le atribuyen arrasó 30 hectáreas el 11 de agosto de 2015 en la parroquia de Castro de Beiro -en la imagen que acompaña esta información-, poniendo en riesgo casas y bienes.

Prendió fuego presuntamente a la 1 de la madrugada. Dos días antes, sobre las 19 horas del 9 de agosto, usó un mechero en Velle. Ardieron 6 hectáreas. El mismo día, 6 horas antes, el acusado, que usó dos coches distintos para desplazarse, se internó en una pista entre Velle y Sabadelle, entre Ourense y Pereiro de Aguiar. Con un mechero plantó fuego presuntamente. Ardieron 4,6 hectáreas. El cuarto foco de esta primera oleada que llevan su autoría tuvo lugar a mediados de agosto en Vilariño, con el mismo modus operandi. Este último no quedó registrado en la aplicación de alertas de la Xunta de Galicia.

Los gastos de extinción de los 4 incendios suman más de 45.000 euros, una cantidad que tendría que indemnizar si es condenado. Por este delito continuado de 2015, Santiago B. L. se enfrenta de nuevo a 5 años de prisión. La Fiscalía ya ha calificado los hechos y solo falta que la Audiencia Provincial señale fecha de juicio.

El caso que ya quedado zanjado, y que en un principio estuvieron instruyendo hasta 3 juzgados distintos, constata que el joven ourensano provocó 12 incendios entre las 16.55 horas del 8 de junio de 2016 y las 18.18 del día siguiente. El acusado utilizó su moto Kymco Yager 125 GT o su Renault Megane para desplazarse a los montes. Usó un mechero para plantar fuego.

Queda probado con la conformidad que prestó ayer que, entre las 16.55 y las 21 horas del 8 de junio de 2016, Santiago B. L. provocó un incendio de 0,01 hectáreas en las inmediaciones de la carretera OU-540, en Barbadás; otro en Soutopenedo (San Cibrao das Viñas) que afectó a 2,2 hectáreas; uno más en Pontón (Barbadás) donde ardieron 0,08 hectáreas; así como un cuarto incendio ocurrido a pocos kilómetros del anterior, en la misma carretera OU-540, a la altura de Bentraces. Aquí ardieron 0,16.

El delito continuado incluye otros 8 incendios en Cartelle, todos en zonas próximas. Fueron 8 fuegos que ocasionaron más de 5.000 euros en gastos de extinción, más daños en contenedores y otros elementos. Entre las 21,00 y las 22,45 horas del día 8 de junio de 2016, el joven provocó tres fuegos en la parroquia de As Marabillas. Uno en O Canizal, que afectó a 1,50 hectáreas de monte arbolado. Prendió otro en Outeiro, donde ardieron 0,02 hectáreas de arboladas de pinar. De nuevo en O Canizal causó un tercero que afectó a 0,03 hectáreas.

Entre las 00,45 y las 18,18 horas del día 9 de junio el acusado prosiguió, esta vez, conduciendo su Renault Megane. Causó otros 5 fuegos en As Marabillas. Prendió uno en el margen izquierdo de una pista forestal ubicada en Doniz, en medio de un pinar, que afectó a 0,06 hectáreas. Otro pegado a una pista en O Outeiro, en el medio de un pinar, que afectó a 0,30. Un tercero en una zona de matorral ubicada a unos 50 metros de la zona de chalés de A Manchica, donde las llamas afectaron a 0,01 hectáreas de monte raso. El acusado plantó otro en la localidad de A Manchica, donde ardieron 0,01 hectáreas, así como un quinto en las proximidades, en una zona de monte que limita con una pista forestal, afectando el fuego a matorral y robles hasta abarcar una extensión de 0,01 hectáreas.

Las condiciones meteorológicas eran favorables para la propagación de las llamas: había una temperatura media de 18, 24 grados, una humedad del 67 % y rachas de viento de 1,07 metros por segundo.

Resultaron afectadas las fincas de varios particulares que renunciaron al ejercicio de acciones legales. También resultaron afectados, como consecuencia del fuego provocado en las inmediaciones de la urbanización Val do Seixo de A Manchica cinco contenedores, una farola y las baldosas de una acera. El importe de los envases y del trabajo de los bomberos ascendieron a 1.540,07 euros; la reparación de la farola, a 567,9 euros y la limpieza y cambio de plaquetas de la acera, a 70,31 euros