Ingresa de nuevo el bebé al que sus padres se llevaron sin avisar

Los padres de un bebé de 7 meses al que se llevaron este martes del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) "en contra del criterio facultativo", según aseguran desde el centro, fueron localizados ayer cerca de la ciudad, pese a que en un principio la comisaría provincial aseguró a los medios que no era "factible" que continuaran aquí. Los padres, un matrimonio de húngaros residente en Alemania, salieron sin avisar con el menor. Según la Policía Nacional, para no pagar la factura por su asistencia. Antes de que se marcharan con la niña sin esperar al alta, la menor llevaba tres días en el CHUO con problemas de deshidratación, probablemente por no haber bebido lo suficiente durante el viaje desde Alemania. Ayer tuvo que ingresar de nuevo, porque no se encontraba repuesta. Además, una hermana también tuvo que ser hospitalizada porque presentaba fiebre.

La pareja tiene un total de 5 hijos -3 niñas y 2 niños-, de los que 5 son menores de edad. La doctora que se encontraba a cargo del servicio de Pediatría comunicó la marcha de los padres con el bebé de 7 meses a las 14.30 horas del martes, y no a las 17 horas, rebaten fuentes del hospital.

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, la UFAM, se hizo cargo de la investigación. La Policía ya ha puesto el nuevo giro de los acontecimientos en conocimiento de la Fiscalía y del servicio de Menores para que evalúen si existe una situación de desprotección. El ministerio público analizará lo que ha sucedido por si los hechos pudieran ser constitutivos, además, de un delito de abandono de familia.