Óscar Domínguez Bonilla: "Las matemáticas son un arte, al igual que la pintura o la música"

El matemático ourensano Óscar Domínguez Bonilla es uno de los siete investigadores de menos de 32 años condecorado con el Premio Vicent Caselles en la tercera edición del galardón, organizado por la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fundación BBVA. El reconocimiento considera la originalidad, la creatividad y el logro en el campo de las matemáticas de jóvenes investigadores españoles.

-¿Qué le ha llevado a dedicarse a las matemáticas?

-Es algo pasional. Desde pequeño, me encantaron las ciencias. Siempre he tenido interés en los problemas, no solo matemáticos, sino también en aquellos que relacionan matemáticas con fenómenos físicos.

-¿Qué significan para usted las matemáticas?

-Son una herramienta esencial para conocer cualquier fenómeno físico de la vida real: la mecánica de los fluidos, la temperatura de los cuerpos en función de su forma y el momento, la criminología, las ciencias de la salud?

-¿Qué importancia tienen los números en el día a día?

-Todas las personas vivimos rodeadas de los números; aparecen en cualquier circunstancia de la vida cotidiana: al hacer la compra o mismo al contar las paradas de metro en el trayecto hacia el trabajo.

-Entonces, ¿la vida es matemática?

-Por supuesto. Todo en la Tierra se rige por las matemáticas. Para mí, sin duda, la vida es matemática.

- Las matemáticas: ¿tienen más de ciencia o de arte?

-De arte. Las matemáticas son un arte, al igual que la música o la pintura. Hacer buenos teoremas matemáticos y obtener buenos resultados va unido a tener buenas ideas y conjuntar ideas de diversas ramas, lo cual es algo muy complicado.

-El matemático Bertrand Russell afirmó que los números tienen "belleza suprema". ¿En dónde se encuentra la belleza de los números?

-Su belleza está, por ejemplo, en cosas tan simples como los números primos, con sus características y usos tan concretos. Con unos objetos inventados, como son los números, se pueden estudiar propiedades de ellos muy interesantes y aplicarlos a la vida real. Ayudan a entender problemas muy complejos.

-Hablando de números primos. ¿Qué uso se les da en el día a día?

-Son fundamentales en la criptografía. Al realizar compras por Internet o una transferencia bancaria en línea, se usan claves de seguridad basadas en algoritmos de números primos muy grandes. Los números primos son la clave para mantener la seguridad en Internet.