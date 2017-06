Ribadavia acogerá mañana una manifestación contra el traslado de la ESO al IES O Ribeiro

El Sindicato Comarcal de Ensino de CCOO de Ourense anuncia la convocatoria de una manifestación de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) del CPI Tomás de Lemos de Ribadavia, programada para mañana a las 11.30 horas. Esta es la primera acción para mostrar su oposición al traslado de las clases de ESO desde este centro escolar al IES Ribeiro, decretado por la Consellería "por sorpresa el último día de curso, sin ningún tipo de comunicado ni negociación previa".

Desde el sindicato consideran que este cambio dará lugar no solo a la masificación en cuanto a aulas sino a la incertidumbre del profesorado en cuanto a su futuro. El lema de la manifestación es "Por una enseñanza digna en O Ribeiro. No al desmantelamiento de la ESO en el CPI Tomás de Lemos". Partirá del CPI pasando por la rúa do Carballiño, rúa do Progreso y finalizará en la Plaza Mayor.

Tanto el Claustro de Profesores como el Consello Escolar del centro cuentan con sus respectivos manifiestos, constatándose en ambos el total rechazo a esta medida de la Xunta y al procedimiento "unilateral" de su adopción.

Asimismo, coinciden en que "la totalidad de la comunidad educativa del Tomás de Lemos está satisfecha con el actual modelo organizativo del centro, basado en la continuidad y coordinación desde la Educación Infantil hasta la Educación Secundaria y rechazan este traslado "forzoso", añadiendo que por todo ello "tengan a bien revisar y reconsiderar su decisión y mantengan la actual situación".