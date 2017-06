De "Acalorado estoy" a "Un rayo de sol", un concierto para nostálgicos

Nuevamente el programa de conciertos de las fiestas se pone nostálgico, con la actuación esta noche a partir de las 22.30 horas, en la plaza Mayor de Los Diablos. Su nombre tal vez suene extraño a la mayoría, pero algunos de sus temas, como "Acalorado estoy", "Fin de semana, "Niña de papá", Rosana" y como no, el mítico "Un rayo de sol, oh oh oh, me lo dio tu amor, oh oh oh ". En fin, estribillos pegadizos que han transcendido ya a las generación de los sesentones cantantes que hoy estarán en Ourense.

Comenzaron a principios de los años 60 como "Los diablillos del rock", y en 1967 quitaron el diminutivo para pasar a ser directamente Los Diablos.

Aquel "Un rayo de sol" llegó a vender un millón de discos en solo tres meses, en épocas en las que no existía el enemigo digital. Lo dicho, concierto para nostálgicos.