"Se avanzó mucho en la espera por citas y en la señalización"

Los enfermos del riñón en tratamiento de diálisis son uno de los colectivos de pacientes que más frecuenta el hospital. La presidenta de la Asociación de Lucha contra las Enfermedades del Riñón en Pontevedra considera que, en este segundo año del Cunqueiro, "las mejoras han sido grandes, pero la gente no las valora". Entre los avances destaca la menor espera por una cita y las mejoras en la señalización. Opina que con el Plan estratégico XXI "se progresará mucho más". En concreto, habla de la necesidad de humanizar el trato al paciente. "Un acercamiento, a veces, hace más que un medicamento", defiende y añade: "como crónico, no esperas que el médico te quiera, pero sí que te respete". Para el colectivo que representa pide un mejor transporte que evite las hasta cuatro horas de desplazamientos que algunos pacientes deben soportar tres días a la semana para recibir tratamiento. También demanda que no les hagan volver otro día solo para recoger la medicación o que los que son tratados en el Cunqueiro reciban junto a las analíticas información sobre su puesto en la lista de espera para un trasplante, como sí lo reciben los que acuden a centros concertados.