La comparativa de la gestión popular con la de los socialistas

Estaba más que cantado que en el debate plenario salía la comparativa entre la gestión que en materia social realizó el anterior gobierno socialista y la que lleva a cabo el actual ejecutivo popular. Y si Barquero, para apuntalar la petición de dimisión de Godoy, hizo referencia a los "logros" del gobierno socialista, del que formó parte, la réplica de Araújo, que formaba parte del grupo del PP en la oposición en el anterior mandato, se centró en varios casos que acabaron en la vía judicial.

Así, el portavoz del gobierno advertía a Barquero de lo que acontecía con el servicio de Ayuda a Domicilio, que llevó a cabo la apertura de un procedimiento judicial que a día de hoy tiene imputada a la anterior responsable Marga Martín. Y denunciar que la política social de los socialistas se centró en "invertir en cemento los espacios sociales".

Pero el momento tenso llegó cuando el alcalde, Jesús Vázquez, reprochó a Barquero las acusaciones del "agujero" al "no aprobar la cuenta 413", y eso que "llevamos tres meses pidiendo que nos apoyen sin tener respuesta alguna", con lo que le trasladaba a los socialistas la responsabilidad de que no se pueda hacer frente a determinadas acciones previstas, como programas que afectan a campamento para niños de familias con necesidades. Barquero protesto por esa aseveración, y le espetó al alcalde: "Es su pufo, no el nuestro".