La abstención de DO tumba la petición de dimisión de la edil de Asuntos Sociales que pedían PSOE y OUeC

La petición de dimisión de la concejala de Asuntos Sociales, Sanidad, Igualdad y Juventud, y a su vez primer teniente de alcalde, Sofía Godoy, que llevaron al pleno extraordinario, que se celebró ayer, los grupos de PSOE (6 ediles) y Ourense en Común (3 ediles) de forma conjunta, no prosperó, al abstenerse el principal grupo de la oposición, Democracia Ourensana. De ahí que los diez votos del grupo del gobierno popular fueron suficientes ante los nueve de los proponentes de la iniciativa.

De ahí que los siete votos de DO -que cuenta con ocho ediles pero se encuentra de baja uno de ellos-, fueron determinantes para tumbar la petición, que había rechazado de plano el portavoz del grupo popular y del gobierno, José Araújo, que no dudó en calificar de "gran mentira" los argumentos presentados como aval para pedir la petición de dimisión de Godoy de todas las responsabilidades municipales que tiene en la actualidad.

La incertidumbre sobre la postura de DO se mantuvo hasta el mismo momento de la votación, aunque su portavoz, Pérez Jácome, en las dos intervenciones, ya advertía de la intención de no respaldar la propuesta de PSOE y OUeC, a través de un pleno extraordinario, que aunque fuese aprobada no serían vinculante para el gobierno municipal, como ya sucedió en otras ocasiones.

Pérez Jácome fundamentó la abstención de su grupo en que la responsabilidad directa es del alcalde, Jesús Vázquez, y no la edil de Asuntos Sociales que "no deja de ser un peón", y que no es la culpable de la situación, debido a que las críticas que se le hacen vienen derivadas por la falta de financiación, provocadas por seguir con unos presupuestos prorrogados y sin visos de que se pueda aprobar el proyecto que presentó el gobierno del PP para 2017.

Argumentos de sobra

De poco le sirvió al portavoz socialista, Vázquez Barquero, asegurar que "tenemos argumentos de sobra" para pedir la dimisión de la edil, y asegurar que se pone de manifiesto la "incapacidad en la gestión", y proceder a dar lectura a una veintena de incumplimientos.

Pero con especial mención a ese "agujero" económico que tiene el área de Servicios sociales, que Barquero cifra en algo más de un millón de euros, que intentará paliar con un nueva modificación de crédito "que se avecina", pero sin garantía de su aprobación.

Por su parte, la edil de Ourense en Común, Ledicia Piñeiro, reconocía que su grupo intentó evitar llegar a esa petición de dimisión, y destacar que en varias ocasiones "le habíamos dado un voto de confianza", en lo que se refiere a diferentes cuestiones que afectan a las áreas de las que es responsable Sofía Godoy. Estos y otros argumentos de los grupos peticionarios de la dimisión fueron rechazados de plano por el portavoz del grupo popular, José Araújo, pero agradecía la oportunidad del pleno extraordinario para poder "mostrar a los ciudadanos lo que hace el gobierno y, sobre todo, la concejala Sofía Godoy", de la que hizo una encendida loa, tanto en el plano personal como en el de gestión.

Y al igual que había proclamado el alcalde en su momento, Araújo destacó que estos dos años son "los más sociales de los último 20 en el Concello". Para pedir a PSOE y OUeC que "abandonen" las disputas políticas cuando "están en juego personas con necesidades".